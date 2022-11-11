Галеоне: «Кто мог подумать, что Кварацхелия будет столь хорош!?»

Бывший тренер целого ряда команд, в том числе и «Наполи», Джованни Галеоне, поделился своим видением борьбы за чемпионский титул в Италии в нынешнем сезоне. Он восхищается игрой «Наполи», который одержал уже десять побед кряду и наращивает свое преимущество в турнирной таблице итальянской Серии А.

- «Наполи» очень хорошо идет. Хорошо поработали на трансферном рынке летом. Ставка на темных лошадок оправдала себя. Кто мог бы подумать, что Мин Дже и Кварацхелия будут столь хороши? Их появление произвело взрывной эффект, - цитирует слова Галеоне итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.