Осимхен: «Счастлив, что приношу клубу пользу»

В пятнадцатом туре итальянского чемпионата Серии А «Наполи» обыграл в домашнем матче «Удинезе», забив три мяча и получив в свои ворота лишь два. Это была уже одиннадцатая победа кряду для «Наполи», и уже тринадцатая в первых пятнадцати матчах сезона. Первый гол в этой игре записал на свой счет нигерийский нападающий Виктор Осимхен. Он прокомментировал свой успех:

- Очень доволен результатом. Удалось удержать победу, хотя они оживились под конец игры и забили два мяча. Знали, что такое возможно, но нам нужны были три очка. Счастлив, что приношу пользу команде, - цитирует слова Осимхена calcionapoli1926.it.

В следующем туре «Наполи» схлестнётся с миланским «Интером», однако это случится уже в начале следующего года - четвертого января.