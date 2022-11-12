Мин Джэ извинился перед фанами за ошибку

В пятнадцатом туре итальянского чемпионата Серии А «Наполи» обыграл в домашнем матче «Удинезе», забив три мяча и получив в свои ворота лишь два. Это была уже одиннадцатая победа кряду для «Наполи», и уже тринадцатая в первых пятнадцати матчах сезона. Корейский защитник Ким мин Джэ, однако, совершил ошибку, которая привела к голу. Он счел необходимым извиниться после матча за это.

- Хочу принести извинения фанам и партнерам по команде. Несмотря на мою ошибку, мы выиграли. Но каждая моя ошибка делает меня лучше. В следующий раз буду стараться еще больше, - цитирует мин Джэ calcionapoli1926.it.

В следующем туре «Наполи» схлестнётся с миланским «Интером», однако это случится уже в начале следующего года - четвертого января.