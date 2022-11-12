Спаллетти: «Матч оказался сложнее, чем я думал»

В пятнадцатом туре итальянского чемпионата Серии А «Наполи» обыграл в домашнем матче «Удинезе», забив три мяча и получив в свои ворота лишь два. Это была уже одиннадцатая победа кряду для «Наполи», и уже тринадцатая в первых пятнадцати матчах сезона Серии А. События игры прокомментировал Лучано Саллетти - наставник «Наполи».

- Матч оказался сложнее, чем я думал. Все наши победы были нелегкими к этом году, но тут в последние пятнадцать минут пришлось особенно постараться. Должен поблагодарить всех ребят. Теперь можно отдохнуть, - цитирует слова Лучано Спаллетти calcionapoli1926.it.