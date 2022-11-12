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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» выиграл 11-й подряд осенний матч Серии А и лидирует с отрывом в 11 очков

12 Ноября 2022 • 18:57 Комментировать
Наполи
3:2
Удинезе
окончен

«Наполи» провёл уникальный осенний отрезок, который нельзя будет повторить. В 11 матчах с 3 сентября по 12 ноября команда Лучано Спаллетти выиграла у всех соперников по Серии А. Сегодня досталось «Удинезе» - 3:2. Уже в дебюте прошла подача Эльифа Элмаса на Виктора Осимхена, который продавил Яку Бийола и головой отправил мяч в сетку. Второй результативный удар по итогам красивой комбинации на счету Пётра Зелиньски. После перерыва Элмас уже и сам забил, поставив точку в контратаке. Ближе к концу игры гости провели гол престижа, Илья Несторовски со средней дистанции попал в правый нижний угол. Тут же отличился Лазар Самарджич, но это было мало.

«Удинезе» завершает 2022 года на восьмом месте, а его соперник на 11(!) очков оторвался от ближайших конкурентов.

Протокол игры  
Наполи3:2Удинезе
(1:0) Осимхен Виктор15'  
(2:0) Зелиньски Пётр31'  
(3:0) Элмас Эльиф58'  
  79'Несторовски Илья (3:1)
  82'Самарджич Лазар (3:2)
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниЖуан Жезус  25' 60' (Эстигор Лео ( 60') Ким Мин-ЧжэОливера Матиас 46' (Руй Мариу ( 46'  78') Замбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЗелиньски Пётр 67' (Ндомбеле Танги ( 67') Лосано Ирвинг 60' (Политано Маттео ( 60') Осимхен ВикторЭлмас Эльиф
Запасные: Распадори ДжакомоЗедадка КаримМарфелла ДавидеГаэтано ДжанлукаИдасяк ГубертДзербин АлессиоДзаноли АлессандроДемме ДиегоСимеоне Джованни
Сильвестри МаркоПерес НеуэнБийол ЯкаЭбосс Энцо  84'Эхизибуэ КингслиПерейра Роберто  37'Ловрич СандиАрслан Толгай-Али 56' (Самарджич Лазар ( 56') Уолас Соуза  27' 71' (Несторовски Илья ( 71') Гомеш Бету 71' (Яяло Мато ( 71') Делофеу Херард 26' (Саксесс Исаак ( 26')
Запасные: Гессанд АксельПаделли ДаниэлеМакенго Жан-ВикторПьяна ЭдоардоПафунди СимонеАбанква ДжеймсЭбоселе Фести
12 ноября. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

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