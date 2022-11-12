«Наполи» выиграл 11-й подряд осенний матч Серии А и лидирует с отрывом в 11 очков

«Наполи» провёл уникальный осенний отрезок, который нельзя будет повторить. В 11 матчах с 3 сентября по 12 ноября команда Лучано Спаллетти выиграла у всех соперников по Серии А. Сегодня досталось «Удинезе» - 3:2. Уже в дебюте прошла подача Эльифа Элмаса на Виктора Осимхена, который продавил Яку Бийола и головой отправил мяч в сетку. Второй результативный удар по итогам красивой комбинации на счету Пётра Зелиньски. После перерыва Элмас уже и сам забил, поставив точку в контратаке. Ближе к концу игры гости провели гол престижа, Илья Несторовски со средней дистанции попал в правый нижний угол. Тут же отличился Лазар Самарджич, но это было мало.

«Удинезе» завершает 2022 года на восьмом месте, а его соперник на 11(!) очков оторвался от ближайших конкурентов.