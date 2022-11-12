Соттиль: «Горжусь тем, что в конце игры создали «Наполи» большие проблемы»

В пятнадцатом туре итальянского чемпионата Серии А «Наполи» обыграл в домашнем матче «Удинезе», забив три мяча и получив в свои ворота лишь два. Это была уже одиннадцатая победа кряду для «Наполи», и уже тринадцатая в первых пятнадцати матчах сезона. События игры прокомментировал Андреа Соттиль - наставник «Удинезе».

- Мои ребята провели неплохой матч, несмотря на поражение. Мы старались играть, держали мяч. Против «Наполи» так играть совсем не просто, к тому же, мы пропустили два мяча, которых можно было избежать. Но я горжусь тем, что в конце матча мы создали настоящие проблемы «Наполи» благодаря давлению и двум мячам, - цитирует Соттиля calcionapoli1926.it.