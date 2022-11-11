Каннаваро: «Наполи» - это серьёзно»

Бывший обладатель «Золотого мяча» в 2006 году, итальянский защитник Фабио Каннаваро, поделился своим мнением о перспективах «Наполи» в текущем сезоне. Он считает, что успехи команды Лучано Спаллетти - это серьезно, и не стоит полагать, что вскоре «Наполи» сам по себе сникнет и сам отдаст лидерство. «Наполи» создал уже солидный восьмиочковый задел от ближайшего соперника.

- В настоящий момент «Наполи» - один из лучших клубов Европы. Вижу, что многие недооценивают их. Думают, что во втором круге ребята Спаллетти сдадут, станут хуже играть после чемпионата мира. Я не думаю так. «Наполи» силен и стабилен, а задел поможет пережить возможный кризис, - цитирует слова Каннаваро calcionapoli1926.it.