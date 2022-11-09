​Хвича надеется сыграть с «Удинезе» после двух пропущенных матчей

Полузащитник Хвича Кварацхелия пропустил два последних матча «Наполи» из-за болей в пояснице. Как сообщает итальянский Sky, грузинский футболист надеется вернуться на поле в игре против «Удинезе», которая пройдёт 12 ноября.

Для «Наполи» матч с «Удинезе» станет последним перед паузой, связанной с проведением в Катаре чемпионата мира. Отыграв против фриульцев, у Хвичи будет предостаточно времени, чтобы полностью восстановиться.

После летнего трансфера Хвича Кварацхелия провёл за «Наполи» 17 игр. В них 21-летний грузин забил 8 голов и отдал 10 результативных передач на партнёров.