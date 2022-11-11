«Наполи» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с защитником. Андре-Франк Замбо-Ангисса поставил подписи под трудовым соглашением до конца сезона 2024/2025. В договоре прописана опция продления ещё на два года.

Андре-Франк Замбо-Ангисса защищает цвета «Наполи» с сезона 2021/2022 после перехода из «Фулхэма». Если брать нынешний сезон, то камерунец провёл за неаполитанцев 17 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач на партнёров.

«Наполи» после 14 сыгранных туров располагается на первой позиции в турнирной таблице Серии А. Команда Лучано Спаллетти опережает ближайшего преследователя на восемь зачётных баллов.