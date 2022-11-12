Ди Натале нахваливает Спаллетти

Имя Лучано Спаллетти в последнее время у всех на слуху, наставник «Наполи» демонстрирует отличные результаты со своим клубом. Антонио ди Натале, в прошлом выступавший под началом Спаллетти, вспоминает сотрудничество с ним в «Удинезе».

- Он отличный специалист, у него я научился очень многим вещам. Культура работы - она была у него на первом месте. Он излучает спокойствие, а это важно. Даже когда дела идут плохо, он все равно спокоен, и это передается всей команде. Видно, что при нем «Наполи» успокоился и стал более стабильным, - цитирует слова бывшего нападающего calcionapoli1926.it.