Раванелли: «Рядом с «Наполи» все остальные - просто статисты»

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» и итальянской сборной Фабрицио Раванелли не сомневается в том, что «Наполи» - лучшая команда Италии в текущем сезоне. Неаполитанцы выиграли уже тринадцать их пятнадцати проведенных матчей - столь мощный напор ранее по силам был лишь такому гранду, как «Ювентус» в свои самые грозные годы.

- Рядом с «Наполи» все остальные сейчас - статисты. Команда Спаллетти играет лучше всех. «Ювентусу», как и всем остальным, надо просто стараться набрать больше очков. Игрокам, которые останутся дома, без чемпионата мира, расслабляться не стоит - от них будут многого ждать при возобновлении Серии А, - считает Раванелли, слова которого цитирует ITASportPress.