Ди Лоренцо: «Скудетто было бы фантастикой»

Капитан «Наполи» Джованни ди Лоренцо ответил на вопросы журналистов о перспективах завоевания Скудетто, который в 21-м веке «Наполи» еще не выигрывал. В истории клуба есть два чемпионских титула, которые были добыты в эпоху Диего Марадоны - в 1987 и 1990 году. И есть реальный шанс на титул в этом году - «Наполи» лидирует с преимуществом в восемь очков в турнирной таблице итальянского чемпионата.

- Мы дарим красивый футбол, надо продолжать в том же духе. Думаю, что это хорошо для итальянского футбола в целом. Выиграть Скудетто в качестве капитана команды, как Марадона - это было бы фантастикой. Но впереди еще много туров, очень много, - цитирует ди Лоренцо pianetamilan.it.