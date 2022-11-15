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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Лоренцо: «Скудетто было бы фантастикой»

15 Ноября 2022 • 04:00 Комментировать
Наполи
3:2
Удинезе
окончен

Капитан «Наполи» Джованни ди Лоренцо ответил на вопросы журналистов о перспективах завоевания Скудетто, который в 21-м веке «Наполи» еще не выигрывал. В истории клуба есть два чемпионских титула, которые были добыты в эпоху Диего Марадоны - в 1987 и 1990 году. И есть реальный шанс на титул в этом году - «Наполи» лидирует с преимуществом в восемь очков в турнирной таблице итальянского чемпионата.

- Мы дарим красивый футбол, надо продолжать в том же духе. Думаю, что это хорошо для итальянского футбола в целом. Выиграть Скудетто в качестве капитана команды, как Марадона - это было бы фантастикой. Но впереди еще много туров, очень много, - цитирует ди Лоренцо pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Джованни Ди Лоренцо
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