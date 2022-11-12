Элмас: «Конкуренция с Кварацхелией помогает нам обоим»

В пятнадцатом туре итальянского чемпионата Серии А «Наполи» обыграл в домашнем матче «Удинезе», забив три мяча и получив в свои ворота лишь два. Это была уже одиннадцатая победа кряду для «Наполи», и уже тринадцатая в первых пятнадцати матчах сезона Серии А.

События игры прокомментировал Эльиф Элмас - автор третьего гола «Наполи». Он выходит в основном составе в силу того, что травмирован Кварацхелия, и уже во втором матче забивает решающий гол - ранее это случилось с «Аталантой».

- Я получил передачу, сделал финт и отправил мяч в сетку. После чего отпраздновал его вместе с болельщиками у трибуны. Я хотел сделать это. Конкуренция с Кварацхелией помогает нам обоим, мы стремимся стать лучше, - цитирует слова Элмаса calcionapoli1926.it.