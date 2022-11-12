Осимхен подарил свою футболку жителю Рима, которого уволили за фотографию с ним

В матче «Ромы» с «Наполи» в рамках одиннадцатого тура чемпионата Италии произошел неприятный для одного из стюардов игры эпизод. Маттео ло Чичеро решил сфотографироваться с автором единственного гола Виктором Осимхеном, однако позже был уволен руководством стадиона за подобное «предательство».

Узнав об этом, Осимхен прислал Маттео свою футболку. Об этой истории рассказал Ома Акатугба - близкий друг нигерийского нападающего, который не так давно обновил рекорд результативности в итальянской Серии А для игроков из Нигерии.

- Помните этого парня? Он потерял работу из-за фото с Виктором. Теперь он получил футболку от него. Маттео сказал, что исполнилась его мечта, - написал Акатугба.