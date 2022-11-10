Альтафини отдаёт «Наполи» преимущество над «Миланом»

Легендарный для итальянского футбола бывший бразильский нападающий Жозе Альтафини, который в ходе своей карьеры успел поиграть как за «Милан», так и за «Наполи» (а также еще за «Ювентус»), отдает предпочтение «Наполи» в борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне. Он считает, что у неаполитанцев более подготовленная команда.

- Если «Милан» хочет на что-то рассчитывать, то ему пора прекращать очки в провинции, со слабыми командами. У Спаллетти хорош не только основной состав, но и скамейка запасных. А у «Милана» нет хорошей скамейки, если надо кого-то заменить, начинаются проблемы, - цитирует Альтафини pianetamilan.it.