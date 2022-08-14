Михайлович записал обращение для болельщика «Болоньи», которого пырнули ножом в Кротоне

20-летний Давиде Феррейро пострадал в Кротоне - болельщик «Болоньи» посетил свой родной город, где ввязался в ненужную перепалку с другим тифози, получив в результате удар ножом в область желудка, не говоря уже о нескольких ударах кулаком по лицу. Сейчас он в критическом состоянии находится в больнице.

Между тем о ситуации узнал главный тренер «Болоньи», сербский специалист Синиша Михайлович. Он записал обращение в поддержку фаната.

- Знаю, что случилось, это крайне неприятно. Мы все за тебя болеем и ждем, что ты выкарабкаешься. Когда тебе станет лучше, мы ждем тебя тут, в Кастелдеболе, проведем вместе время, ты, я и наши футболисты, - написал Синиша Михайлович.