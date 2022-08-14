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Чемпионат Италии. Серия А

Михайлович записал обращение для болельщика «Болоньи», которого пырнули ножом в Кротоне

14 Августа 2022 • 21:37 Комментировать
Лацио
2:1
Болонья
окончен

20-летний Давиде Феррейро пострадал в Кротоне - болельщик «Болоньи» посетил свой родной город, где ввязался в ненужную перепалку с другим тифози, получив в результате удар ножом в область желудка, не говоря уже о нескольких ударах кулаком по лицу. Сейчас он в критическом состоянии находится в больнице.

Между тем о ситуации узнал главный тренер «Болоньи», сербский специалист Синиша Михайлович. Он записал обращение в поддержку фаната.

- Знаю, что случилось, это крайне неприятно. Мы все за тебя болеем и ждем, что ты выкарабкаешься. Когда тебе станет лучше, мы ждем тебя тут, в Кастелдеболе, проведем вместе время, ты, я и наши футболисты, - написал Синиша Михайлович.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Синиша Михайлович
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окончен Фиорентина 3:2 Кремонезе 1.38 5.00 8.00
окончен Лацио 2:1 Болонья 1.57 4.20 5.60
Идет 55 минута Салернитана 0:1 Рома 6.60 4.50 1.47
Идет 55 минута Специя 1:0 Эмполи 2.50 3.30 2.85
15.08  19:30 Верона ... Наполи 3.30 3.60 2.18
15.08  21:45 Ювентус ... Сассуоло 1.45 4.90 6.80
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