«Мальорка» хочет выкупить нападающего «Лацио»

«Мальорка» намерена выкупить нападающего «Лацио» Ведата Мурики, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, испанский клуб предложил за игрока сборной Косово 9,5 миллионов евро. «Лацио» это предложение устроило, поэтому сделка близка к завершению. Самому футболисту был предложен четырёхлетний контракт до лета 2026 года.

«Мальорка» арендовала Мурики зимой текущего года. В составе испанской команды форвард провёл 16 матчей, отметившись четырьмя забитыми голами и тремя результативными передачами. За «Лацио» футболист провёл в общей сложности 49 встреч, забив два мяча и отдав столько же голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает Мурики в 7 миллионов евро.