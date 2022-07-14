Полузащитник «Болоньи» Сванберг может продолжить карьеру в Бундеслиге

Полузащитник «Болоньи» Маттиас Сванберг близок к переходу в немецкий «Вольфсбург», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, стороны ведут активные переговоры о трансфере 23-летнего шведа. Сумма потенциальной сделки оценивается в 8 миллионов евро, а с учётом различных бонусов она может возрасти до 10 миллионов. Ожидается, что Сванберг подпишет пятилетний контракт с «Вольфсбургом».

Действующее соглашение футболиста с итальянским клубом рассчитано до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Швеции в 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне хавбек провёл в составе «Болоньи» 37 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.