«Гладиатор» признался, что болеет за «Лацио»

Любители футбола «со стажем», скорее всего, помнят кинофильм «Гладиатор» с Расселом Кроу в главной роли. Он был снят в 2001 году - в год, когда «Рома» в последний раз стала чемпионом. Главные действия фильма происходили, разумеется, в Риме, на легендарной арене «Колизей».

А уж некоторое внешнее сходство главного героя с Франческо Тотти, главной звездой «Ромы», естественным образом наводило на мысль, что Кроу должен болеть именно за «Рому» - если ему хоть сколь-нибудь интересен футбол. Тем более, что Тотти даже подарил ему свою футболку и шарф «Ромы»...

А вот и нет! Как оказалось, Кроу за футболом следит по сей день, причем именно за итальянским - но болеет за «Лацио».

- Я от «Лацио», - кратко ответил заприметившим его у «Колизея» журналистам Кроу.