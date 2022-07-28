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Чемпионат Италии. Серия А

«Гладиатор» признался, что болеет за «Лацио»

28 Июля 2022 • 03:42 Комментировать
Лацио
...
Болонья
1.57 4.20 5.60
14.08 19:30

Любители футбола «со стажем», скорее всего, помнят кинофильм «Гладиатор» с Расселом Кроу в главной роли. Он был снят в 2001 году - в год, когда «Рома» в последний раз стала чемпионом. Главные действия фильма происходили, разумеется, в Риме, на легендарной арене «Колизей».

А уж некоторое внешнее сходство главного героя с Франческо Тотти, главной звездой «Ромы», естественным образом наводило на мысль, что Кроу должен болеть именно за «Рому» - если ему хоть сколь-нибудь интересен футбол. Тем более, что Тотти даже подарил ему свою футболку и шарф «Ромы»...

А вот и нет! Как оказалось, Кроу за футболом следит по сей день, причем именно за итальянским - но болеет за «Лацио».

- Я от «Лацио», - кратко ответил заприметившим его у «Колизея» журналистам Кроу.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Франческо Тотти Рассел Кроу
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