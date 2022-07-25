Теате может продолжить карьеру в «Ренне»

Защитник «Болоньи» и сборной Бельгии Артюр Теате близок к переходу в «Ренн», сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, вчера, 24 июля, руководство французского клуба отправило «Болонье» официальное предложение о покупке 22-летнего футболиста, и уже сегодня надеется закрыть сделку.

Действующий контракт Теате с итальянской командой рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник провёл в составе «Болоньи» 31 матч, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.