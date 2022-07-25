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Чемпионат Италии. Серия А

Теате может продолжить карьеру в «Ренне»

25 Июля 2022 • 12:07 Комментировать
Ренн
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Лорьян
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07.08 18:05

Защитник «Болоньи» и сборной Бельгии Артюр Теате близок к переходу в «Ренн», сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, вчера, 24 июля, руководство французского клуба отправило «Болонье» официальное предложение о покупке 22-летнего футболиста, и уже сегодня надеется закрыть сделку.

Действующий контракт Теате с итальянской командой рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник провёл в составе «Болоньи» 31 матч, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Ренн Трансферы футбола - лето 2022 Артюр Теате
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РЕНН ЛОРЬЯН
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