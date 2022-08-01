«Ренн» арендовал Джо Родона у «Тоттенхэма»

Мы уже сообщали о том, что «Тоттенхэм» выставил на продажу защитника 24-летнего валлийского защитника Джо Родона. Буквально через два дня на него нашлись «клиенты» - арендовать футболиста решил французский «Ренн», срок аренды - до 30 июня следующего года. Другие, финансовые подробности сделки не сообщаются.

Родон выступает за «Тоттенхэм» с октября 2020 года, он перебрался туда из валлийского «Суонси». Тогда игрок достался клубу за двенадцать миллионов евро. В общей сложности он сыграл за лондонский клуб 24 матча.

Чемпионат Франции начнется пятого августа, в первом туре «Ренн» примет дома «Лорьян».