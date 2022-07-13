Источник: «Ренн» отказался от Юмтити не из-за проваленного медосмотра

У французского клуба нашлись другие причины выйти из сделки по центральному защитнику «Барселоны».

Сегодня испанская пресса сообщила о сорвавшемся переходе Самуэля Юмтити в «Ренн» – главной причиной были названы неутешительные итоги медосмотра, вызвавшие сомнения в физической готовности француза. По данным Relevo, эта информация не соответствует действительности: Юмтити не проваливал медосмотр, а «Ренн» передумал подписывать 28-летнего игрока из-за того, что за весь прошлый сезон тот провёл лишь один матч за «Барселону» во всех турнирах.

Контрактный договор Самуэля Юмтити с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. В каталонском клубе подумывают о досрочном расторжении соглашения.