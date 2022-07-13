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Чемпионат Испании. Ла Лига

Источник: «Ренн» отказался от Юмтити не из-за проваленного медосмотра

13 Июля 2022 • 01:53 Комментировать
Ренн
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Лорьян
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07.08 18:05

У французского клуба нашлись другие причины выйти из сделки по центральному защитнику «Барселоны».

Сегодня испанская пресса сообщила о сорвавшемся переходе Самуэля Юмтити в «Ренн» – главной причиной были названы неутешительные итоги медосмотра, вызвавшие сомнения в физической готовности француза. По данным Relevo, эта информация не соответствует действительности: Юмтити не проваливал медосмотр, а «Ренн» передумал подписывать 28-летнего игрока из-за того, что за весь прошлый сезон тот провёл лишь один матч за «Барселону» во всех турнирах.

Контрактный договор Самуэля Юмтити с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. В каталонском клубе подумывают о досрочном расторжении соглашения.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ренн Самуэль Юмтити Трансферы футбола - лето 2022
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