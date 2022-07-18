Тальби расстаётся с «Рубином» и отправляется в Лигу 1

Французский футболист с тунисскими корнями Монтассар Тальби покидает казанский «Рубин», в составе которого провел последний год. Он будет выступать на родине, во Франции.

Парадоксально, но выступления за «Лорьян» станут дебютными для 24-летнего футболиста в чемпионате Франции - ранее он выступал в самых разных чемпионатах, в числе которых и чемпионат Туниса, и турецкая Суперлига, и итальянский «Беневенто», но только не в чемпионате Франции.

Как уточняет сайт казанского клуба, речь идет о полноценном трансфере, однако другие подробности, в том числе финансовые, не приводятся.