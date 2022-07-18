Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тальби расстаётся с «Рубином» и отправляется в Лигу 1

18 Июля 2022 • 21:34 Комментировать
Ренн
...
Лорьян
1.35 5.20 8.50
07.08 18:05

Французский футболист с тунисскими корнями Монтассар Тальби покидает казанский «Рубин», в составе которого провел последний год. Он будет выступать на родине, во Франции.

Парадоксально, но выступления за «Лорьян» станут дебютными для 24-летнего футболиста в чемпионате Франции - ранее он выступал в самых разных чемпионатах, в числе которых и чемпионат Туниса, и турецкая Суперлига, и итальянский «Беневенто», но только не в чемпионате Франции.

Как уточняет сайт казанского клуба, речь идет о полноценном трансфере, однако другие подробности, в том числе финансовые, не приводятся.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Лорьян Монтассар Тальби
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕНН ЛОРЬЯН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июля
22:38 · Россия. Премьер-лига
Широков не верит в то, что Дзюба отправится в Азербайджан
22:25 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий назвал причины, почему фавориты РПЛ потеряли очки в своих матчах эксклюзив
22:21 · Россия. Премьер-лига
Радченко поддержит Дзюбу, если тот выберет Азербайджан
22:07 · Россия. Первая лига
«Алания» и «Динамо» Махачкала сыграли без голов
22:06 · Россия. Премьер-лига
«Бардак» - экс-голкипер «Спартака» описал ситуацию в клубе
21:54 · Россия. Премьер-лига
Глушаков проводит уже 15-й сезон в РПЛ
21:46 · Россия. Премьер-лига
«Химки» хотят подписать нападающего
21:40 · Россия. Премьер-лига
«Карабах» и «Нефтчи» опровергли интерес к Дзюбе
21:36 · Россия. Премьер-лига
Енин назвал праздником возвращение «Торпедо» в РПЛ
21:34 · Россия. Премьер-лига
Тальби расстаётся с «Рубином» и отправляется в Лигу 1
21:25 · Россия. Премьер-лига
Голенков считает, что «Ростов» может бороться за чемпионство в РПЛ
20:36 · Россия. Премьер-лига
Хохлов: Меня не убедила игра «Динамо» в первом туре РПЛ
20:29 · Россия. Премьер-лига
Агаларов высказался о возможном возвращении «Уфы» в РПЛ
19:14 · Россия. Премьер-лига
​Варела: «Остаюсь в «Динамо»
19:11 · Россия. Премьер-лига
Панюков рассказал, почему не заключил контракт с «Факелом»
Все новости
Рекомендуем