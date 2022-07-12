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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Ренн» окончательно отказался от приобретения защитника «Барселоны» из-за проваленного медосмотра

12 Июля 2022 • 21:50 Комментировать
Ренн
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Лорьян
1.35 5.40 8.50
07.08 18:05

Трансфер центрального защитника «Барселоны» Самуэля Юмтити в «Ренн» окончательно сорвался.

В «Барселоне» больше не рассчитывают на француза, поэтому были рады отпустить его в другой клуб этим летом. Подписать 28-летнего футболиста намеревался «Ренн», уже согласовавший условия перехода, однако в последний момент сделка была заморожена – Юмтити провалил медосмотр во французском клубе. Теперь, как сообщают источники из Испании, «Ренн» принял окончательное решение отменить трансфер.

«Барселона» рассматривает возможность расторжения контракта Юмтити, однако сделать это будет непросто, поскольку договор истекает только через четыре года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ренн Самуэль Юмтити Трансферы футбола - лето 2022
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