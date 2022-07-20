Ветеран «Лацио» объявил, что проводит последний сезон в команде

Защитник итальянского «Лацио» Штефан Раду дал понять, что предстоящий сезон станет последним в его карьере. В интервью командной пресс-службе он дал понять, что склоняется к подобному сценарию.

- Скажу вам секрет - предстоящий сезон станет, скорее всего, последним в «Лацио», - цитирует слова Раду cittaceleste.it.

Раду выступает в составе «Лацио» с 2008 года, он обошелся клубу тогда в 5,4 миллиона евро. Новый сезон команда начнет 14 августа домашним матчем против «Болоньи». В прошлом сезоне команда заняла пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А, попав в зону Лиги Европы.