Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Ветеран «Лацио» объявил, что проводит последний сезон в команде

20 Июля 2022 • 00:53 Комментировать
Лацио
...
Болонья
1.60 4.15 5.40
14.08 19:30

Защитник итальянского «Лацио» Штефан Раду дал понять, что предстоящий сезон станет последним в его карьере. В интервью командной пресс-службе он дал понять, что склоняется к подобному сценарию.

- Скажу вам секрет - предстоящий сезон станет, скорее всего, последним в «Лацио», - цитирует слова Раду cittaceleste.it.

Раду выступает в составе «Лацио» с 2008 года, он обошелся клубу тогда в 5,4 миллиона евро. Новый сезон команда начнет 14 августа домашним матчем против «Болоньи».  В прошлом сезоне команда заняла пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А, попав в зону Лиги Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Штефан Раду
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛАЦИО БОЛОНЬЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
01:00 · Италия. Серия А
Сын Марадоны опечален тем, что Дибала выбрал «Рому»
00:53 · Италия. Серия А
Ветеран «Лацио» объявил, что проводит последний сезон в команде
00:47 · Италия. Серия А
Стали известны детали контракта Додо с «Фиорентиной»
00:44 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Чувствую должную синергию»
00:35 · Италия. Серия А
Шкриньяр подпишет новый долгосрочный контракт с «Интером», если не перейдёт в «ПСЖ»
00:01 · Италия. Серия А
Сын Диего Симеоне близок к переходу в «Наполи»
19 Июля
23:35 · Италия. Серия А
Переход Шкриньяра из «Интера» в «ПСЖ» находится на грани срыва
23:23 · Германия. Бундеслига
Де Лихт назвал одну из главных причин перехода из «Ювентуса» в «Баварию»
23:00 · Италия. Серия А
«Ювентус» отказался брать Ремзи на предсезонный сбор
22:49 · Германия. Бундеслига
Стало известно, какие клубы Серии А претендуют на Пёнтека
22:38 · Италия. Серия А
Капелло: «Приход Дибалы в «Рому» изменит расклад сил в Серии А»
20:38 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» сделал приоритетной целью трансфер Дзаньоло
20:25 · Италия. Серия А
«ПСЖ» и «Интер» не могут согласовать стоимость трансфера Шкриньяра
18:01 · Италия. Серия А
«Торино» принял предложение «Ювентуса» по Бремеру 3
15:42 · Италия. Серия А
Стало известно, сколько «Ювентус» предлагает за Бремера 1
Все новости
Рекомендуем