Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Фелипе Андерсон сравнил Пиоли и Сарри

08 Июля 2022 • 01:22 Комментировать
Лацио
...
Болонья
1.60 4.15 5.50
14.08 20:30

Нынешний наставник «Милана» Стефано Пиоли ранее работал в «Лацио», но там его талантов не разглядели и расстались с ним без особых сожалений. Прошло время, Пиоли все доказал в «Милане», а вот «Лацио» сейчас руководит Маурицио Сарри - человек, который ставит зрелищный футбол, но ничего не выигрывает.

Бразильский полузащитник, ветеран «Лацио» Фелипе Андерсон сравнил Пиоли и Сарри.

- Их трудно сравнивать, потому что с Пиоли мы играли в другой футбол, чем он ставит в «Милане» сейчас. Сарри хочет доминировать в матче. Пиоли больше придерживается своей половины поля, он регулирует энергию команды. С ним мы отдыхали с мячом в ногах, это совсем другой футбол, - цитирует Андерсона cittaceleste.it.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Стефано Пиоли Фелипе Андерсон Маурицио Сарри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛАЦИО БОЛОНЬЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июля
01:30 · Италия. Серия А
Франк Рибери: «Я должен был выиграть Золотой мяч»
01:29 · Италия. Серия А
Галлиани озвучил амбициозные цели «Монцы»
01:22 · Италия. Серия А
Фелипе Андерсон сравнил Пиоли и Сарри
00:54 · Россия. Премьер-лига
Ботхейм стал игроком «Салернитаны» официально
00:43 · Италия. Серия А
Джеко передал привет из «рая» - проводит каникулы в Греции
00:25 · Италия. Серия А
Кьеза сделал предложение своей девушке
00:14 · Италия. Серия А
Ди Мария прилетел в Турин на частном самолете - контракт будет подписан уже в пятницу
00:05 · Италия. Серия А
Фаны «Интера» высмеивают Алексиса Санчеса
07 Июля
23:17 · Италия. Серия А
«Милан» продал максимальное количество абонементов на сезон
22:49 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» отреагировали на новости об интересе к Кокорину
22:38 · Италия. Серия А
Оливье Жиру рассказал, за какую команду болел с детства
21:50 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» выиграл у «Барселоны» борьбу за таланта из «Баварии»
17:50 · Италия. Серия А
​«Милан» объявил о выкупе Мессиаса официально
17:34 · Италия. Серия А
Стало известно, сколько получит Ибрагимович по новому контракту с «Миланом» 1
17:18 · Италия. Серия А
Дибала сказал «Интеру» «да», но в клубе не могут найти денег
Все новости
Рекомендуем