Нынешний наставник «Милана» Стефано Пиоли ранее работал в «Лацио», но там его талантов не разглядели и расстались с ним без особых сожалений. Прошло время, Пиоли все доказал в «Милане», а вот «Лацио» сейчас руководит Маурицио Сарри - человек, который ставит зрелищный футбол, но ничего не выигрывает.

Бразильский полузащитник, ветеран «Лацио» Фелипе Андерсон сравнил Пиоли и Сарри.

- Их трудно сравнивать, потому что с Пиоли мы играли в другой футбол, чем он ставит в «Милане» сейчас. Сарри хочет доминировать в матче. Пиоли больше придерживается своей половины поля, он регулирует энергию команды. С ним мы отдыхали с мячом в ногах, это совсем другой футбол, - цитирует Андерсона cittaceleste.it.