Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» объявил о подписании Романьоли официально

12 Июля 2022 • 20:56 Комментировать
Лацио
...
Болонья
1.60 4.10 5.40
14.08 20:30

Центральный защитник Алессио Романьоли официально перебрался в «Лацио» на правах свободного агента.

О состоявшемся переходе сообщила пресс-служба римского клуба. Контракт бывшего капитана «Милана» с «орлами» рассчитан на пять лет. По данным инсайдера Николо Скиры, Романьоли будет зарабатывать в новом клубе порядка 3,5 млн евро в год, включая бонусы. На 27-летнего игрока также претендовал английский «Фулхэм».

Алессио Романьоли защищал цвета «Милана» на протяжении семи лет. В общей сложности итальянец провёл 247 матчей за «россонери» во всех турнирах, отметившись десятью голами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Милан Алессио Романьоли Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛАЦИО БОЛОНЬЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июля
23:01 · Англия. Премьер-лига
Спаллетти: «Будем безмерно благодарны Кулибали, даже если он уйдёт»
22:38 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» присматривается к нападающему «Ромы»
22:37 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» предложит почти 50 млн евро за форварда сборной Италии
22:28 · Италия. Серия Б
Филиппо Индзаги возглавил итальянский клуб официально
22:22 · Италия. Серия А
Капелло: «Не понимаю, зачем «Ювентусу» Дзаньоло» 1
22:14 · Италия. Серия А
Романьоли – «Милану»: «Ты принял меня ребёнком, я ухожу мужчиной»
22:01 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл», «Аякс», «Лидс» и «Аталанта» поспорят за молодого нападающего «ПСЖ»
21:25 · Италия. Серия А
«Интер» забил 4 гола «Лугано» в первом матче межсезонья
21:17 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб намерен перехватить Скамакку у «ПСЖ»
21:10 · Италия. Серия А
«Валенсия» подписала игрока «Милана»
21:06 · Италия. Серия А
Президент «Торино»: «На Бремера есть ценник. Точка»
20:59 · Италия. Серия А
Йович ярко дебютировал за «Фиорентину»
20:58 · Италия. Серия А
Влахович: «Жду шанса сыграть в Лас-Вегасе, надеюсь, будет много фанатов»
20:56 · Италия. Серия А
«Лацио» объявил о подписании Романьоли официально
20:44 · Италия. Серия А
«Барселона» попросила Кулибали не торопиться принимать предложения других клубов
Все новости
Рекомендуем