Центральный защитник Алессио Романьоли официально перебрался в «Лацио» на правах свободного агента.

О состоявшемся переходе сообщила пресс-служба римского клуба. Контракт бывшего капитана «Милана» с «орлами» рассчитан на пять лет. По данным инсайдера Николо Скиры, Романьоли будет зарабатывать в новом клубе порядка 3,5 млн евро в год, включая бонусы. На 27-летнего игрока также претендовал английский «Фулхэм».

Алессио Романьоли защищал цвета «Милана» на протяжении семи лет. В общей сложности итальянец провёл 247 матчей за «россонери» во всех турнирах, отметившись десятью голами.