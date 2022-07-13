«Наполи» рассматривает защитника сборной Италии в качестве замены уходящему в «Челси» Кулибали

Заменить опытного Калиду Кулибали в «Наполи» может ещё более опытный Франческо Ачерби.

О переходе давнего лидера обороны неаполитанцев в «Челси», как ожидается, будет объявлено в скором времени. Руководство «Наполи» уже занимается поиском замены, и, по данным Sky Sport Italia, в качестве основного кандидата на роль преемника Кулибали рассматривается центральный защитник сборной Италии Франческо Ачерби, выступающий за «Лацио». 34-летний футболист не намерен продолжать сотрудничество с римлянами, а приобрести его можно всего за 5 млн евро.

В прошедшем сезоне Ачерби провёл за «Лацио» 36 матчей, отметившись четырьмя голами. В общей сложности на счету центрбека более трёхсот игр в Серии А.