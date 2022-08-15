Португальский голкипер «Лацио» схлопотал самое быстрое удаление в Серии А за последние почти 30 лет

«Лацио» начал с победы свои выступления в новом сезоне итальянского чемпионата Серии А, но далась она римлянам непросто - римский клуб уже на шестой минуте игры остался вдесятером после удаления португальского голкипера Луиша Максимиану. Вдобавок, позже римляне еще и пропустили, так что победа, мало того что была одержана в меньшинстве, так еще и оказалась волевой.

Как оказалось, удаление Максимиану стало самым ранним в трехочковой эре Серии А - то есть, начиная с сезона 1994\1995. Ни разу за последние почти три десятка лет в итальянском футболе команда Серии А не оставалась в меньшинстве уже к шестой минуте матча.