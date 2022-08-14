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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» дожал «Болонью», играя вдесятером с шестой минуты

14 Августа 2022 • 21:29 Комментировать
Лацио
2:1
Болонья
окончен

Матч первого тура Серии А «Лацио» - «Болонья» не был лишён драматизма. Уже на шестой минуте голкипер «орлов» Луиш Максимиану сыграл рукой за пределами штрафной площади и был удален. Гости повели в конце первого тайма после удара с 11 метров от Марко Арнаутовича, но и сами остались вдесятером, их подвел Адама Сумаоро. В формате 10 на 10 «Лацио» смог добиться своего. Сначала был автогол Лоренцо де Сильвестри, а вскоре Чиро Иммобиле забил победный гол - 2:1.

Протокол игры  
Лацио2:1Болонья
  38'Арнаутович Марко (0:1)
(1:1) Де Сильвестри Лоренцо68'  
(2:1) Иммобиле Чиро79'  
Максимиану Луиш  6'Лаццари Мануэль  71' 83' (Канчельери Маттео ( 83') ПатрикРоманьоли АлессиоМарушич АдамМилинкович-Савич Сергей 83' (Весино Матиас ( 83') Катальди Данило 65' (Альберто Луис ( 65') Башич Тома 8' (Проведель Иван ( 8') Андерсон Фелипе 83' (Хюсай Эльсейд ( 83') Иммобиле Чиро  90'Дзакканьи Маттиа
Запасные: Адамонис МарюсБертини МаркоРаду СтефанАнтонио МаркосХила МариоРомеро ЛукаМоро РаульКаменович Димитрие
Скорупски ЛукашСумаоро Адама  40'  45'Медель ГариЛикояннис Хараламбос 65' (Эбишер Мишель ( 65'  86') Де Сильвестри ЛоренцоКамбьясо Андреа  53' 86' (Виньято Эмануэль ( 86') Схаутен ЙердиДомингес Николас 74' (Барроу Муса ( 74') Сориано Роберто 65' (Касиус Денсо ( 65') Сансоне Никола  23' 46' (Бонифаци Кевин ( 46') Арнаутович Марко  38'
Запасные: Урбаньски КацперМотолезе МаттиаБарди ФранческоБаньолини НиколаОрсолини РиккардоРаймондо АнтониоАмей ВисдомMatteo AngeliМ'Байе Ибрахим
14 августа. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

Видео

0:1. Гол Марко Арнаутовича с пенальти (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Марко Арнаутовича с пенальти (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Удаление Максимиану (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Удаление Максимиану (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Лоренцо Де Сильвестри в свои ворота (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Лоренцо Де Сильвестри в свои ворота (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:1. Гол Чиро Иммобиле (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:1. Гол Чиро Иммобиле (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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окончен Фиорентина 3:2 Кремонезе 1.38 5.00 8.00
окончен Лацио 2:1 Болонья 1.57 4.20 5.60
Идет 55 минута Салернитана 0:1 Рома 6.60 4.50 1.47
Идет 55 минута Специя 1:0 Эмполи 2.50 3.30 2.85
15.08  19:30 Верона ... Наполи 3.30 3.60 2.18
15.08  21:45 Ювентус ... Сассуоло 1.45 4.90 6.80
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