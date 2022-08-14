«Лацио» дожал «Болонью», играя вдесятером с шестой минуты

Матч первого тура Серии А «Лацио» - «Болонья» не был лишён драматизма. Уже на шестой минуте голкипер «орлов» Луиш Максимиану сыграл рукой за пределами штрафной площади и был удален. Гости повели в конце первого тайма после удара с 11 метров от Марко Арнаутовича, но и сами остались вдесятером, их подвел Адама Сумаоро. В формате 10 на 10 «Лацио» смог добиться своего. Сначала был автогол Лоренцо де Сильвестри, а вскоре Чиро Иммобиле забил победный гол - 2:1.
Протокол игры
|38'Арнаутович Марко (0:1)
|(1:1) Де Сильвестри Лоренцо68'
|(2:1) Иммобиле Чиро79'
Максимиану Луиш• 6'Лаццари Мануэль 71'83' (Канчельери Маттео (83') •Патрик•Романьоли Алессио•Марушич Адам•Милинкович-Савич Сергей83' (Весино Матиас (83') •Катальди Данило65' (Альберто Луис (65') •Башич Тома8' (Проведель Иван (8') •Андерсон Фелипе83' (Хюсай Эльсейд (83') •Иммобиле Чиро• 90'Дзакканьи Маттиа
Скорупски Лукаш•Сумаоро Адама 40'• 45'Медель Гари•Ликояннис Хараламбос65' (Эбишер Мишель (65') • 86'Де Сильвестри Лоренцо•Камбьясо Андреа 53'86' (Виньято Эмануэль (86') •Схаутен Йерди•Домингес Николас74' (Барроу Муса (74') •Сориано Роберто65' (Касиус Денсо (65') •Сансоне Никола 23'46' (Бонифаци Кевин (46') •Арнаутович Марко 38'
14 августа. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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