«Лацио» дожал «Болонью», играя вдесятером с шестой минуты

Матч первого тура Серии А «Лацио» - «Болонья» не был лишён драматизма. Уже на шестой минуте голкипер «орлов» Луиш Максимиану сыграл рукой за пределами штрафной площади и был удален. Гости повели в конце первого тайма после удара с 11 метров от Марко Арнаутовича, но и сами остались вдесятером, их подвел Адама Сумаоро. В формате 10 на 10 «Лацио» смог добиться своего. Сначала был автогол Лоренцо де Сильвестри, а вскоре Чиро Иммобиле забил победный гол - 2:1.

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