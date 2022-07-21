Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» обдумывает приглашение пятикратного победителя Лиги чемпионов

21 Июля 2022 • 01:15 Комментировать
Лацио
...
Болонья
1.57 4.20 5.60
14.08 19:30

Бывший защитник мадридского «Реала» Марсело может продолжить карьеру в «Лацио».

34-летний бразилец этим летом завершил сотрудничество с «Реалом», продлившееся более 15 лет. Марсело уже сообщал о своём желании продолжить карьеру в Европе, и интерес к нему приписывался множеству представителей пяти сильнейших лиг. Согласно данным La Gazzetta dello Sport, недавно левого защитника предложили «Лацио». Римский клуб ещё не решил, стоит ли пользоваться возможностью пригласить опытного игрока. В настоящий момент переход обдумывается руководством «орлов».

Марсело провёл более пятисот матчей за мадридский «Реал», записав в свой актив 38 голов и более ста результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Марсело Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛАЦИО БОЛОНЬЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июля
01:39 · Италия. Серия А
Пьянич – Дибале: «Тебе понравится в «Роме»
01:26 · Италия. Серия А
Жулио Сезар: «Нельзя сравнивать нынешних вратарей «Интера» со мной и Тольдо»
01:15 · Италия. Серия А
«Лацио» обдумывает приглашение пятикратного победителя Лиги чемпионов
01:05 · Италия. Серия А
Новичок «Ювентуса» забрал себе номер Кьеллини
01:00 · Италия. Серия А
Экс-президент «Ювентуса» считает, что ди Мария может принести победу в Лиге чемпионов
00:48 · Италия. Серия А
Бывший президент «Ювентуса» поделился прогнозом на чемпионат
00:34 · Италия. Серия А
Рабио рассказал о причинах своего отсутствия на предсезонном сборе «Ювентуса»
00:24 · Италия. Серия А
Бывший президент «Ювентуса» беспощадно раскритиковал недавних тренеров клуба
00:11 · Италия. Серия А
Полузащитник «ПСЖ» вступил в переговоры с «Ювентусом»
20 Июля
23:22 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сделал предложение по Артуру Мело
22:59 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» начал переговоры с Броя
22:53 · Англия. Премьер-лига
Вейналдум готов покинуть «ПСЖ», на игрока претендуют три клуба
22:44 · Италия. Серия А
Бремер – о переходе в «Ювентус»: «Надеюсь достойно заменить Кьеллини»
22:11 · Италия. Серия А
Инсайдер раскрыл детали контракта Дибалы с «Ромой»: в договоре прописана низкая сумма отступных
21:59 · Италия. Серия А
«Интер» может усилить оборону игроком «Фиорентины» всего за 15 млн евро
Все новости
Рекомендуем