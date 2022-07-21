«Лацио» обдумывает приглашение пятикратного победителя Лиги чемпионов

Бывший защитник мадридского «Реала» Марсело может продолжить карьеру в «Лацио».

34-летний бразилец этим летом завершил сотрудничество с «Реалом», продлившееся более 15 лет. Марсело уже сообщал о своём желании продолжить карьеру в Европе, и интерес к нему приписывался множеству представителей пяти сильнейших лиг. Согласно данным La Gazzetta dello Sport, недавно левого защитника предложили «Лацио». Римский клуб ещё не решил, стоит ли пользоваться возможностью пригласить опытного игрока. В настоящий момент переход обдумывается руководством «орлов».

Марсело провёл более пятисот матчей за мадридский «Реал», записав в свой актив 38 голов и более ста результативных передач.