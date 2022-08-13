Сарри: «Никто не знает, каков потенциал «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал о перспективах своей команды в новом сезоне.

«Мы омолодили состава, и мы должны быть настолько же конкурентоспособными, как в прошлом сезоне, но, думаю, никто не знает, каков потенциал этого «Лацио». Нам нужно стать настоящей командой – и тогда мы сможем добиться чего-то серьёзного. Мне нравится, как мы выглядим сейчас. Думаю, клуб действовал разумно на рынке. Время покажет, так ли это», – цитирует TMW главного тренера римлян.

В прошедшем розыгрыше Серии А «Лацио» финишировал на пятом месте, набрав на шесть очков меньше «Ювентуса», ставшего четвёртым.