Экс-голкипер «Ромы» Сержио о том, кто выиграет Скудетто: «Думаю, борьба будет идти до последнего»

Бывший вратарь «Ромы» Жулио Сержио назвал своего фаворита в чемпионской гонке Серии А. По мнению бразильского голкипера, болельщики будут следить за развязкой до самого последнего тура чемпионата Италии

Трудно сказать. Иногда могут случиться ошибки, как это случилось с «Интером». Всё может измениться. Если «Милан» не отпустит своего, то они фавориты, но, я думаю, что всё решится в последний день», – цитирует Сержио Calciomercato.

Напомним, что сейчас «Интер» отстаёт в турнирной таблице от лидирующего «Милана» на два очка. Команда Симоне Индзаги упустила возможность выйти на первое место, уступив на выезде в среду в матче против «Болоньи».