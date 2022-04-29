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Чемпионат Италии. Серия А

Новый владелец «Милана» хочет построить стадион

29 Апреля 2022 • 14:58 Комментировать
Милан
...
Фиорентина
1.62 3.90 5.60
01.05 16:00

Потенциальный новый владелец «Милана» Мохаммед Аларди хочет построить новый стадион для клуба, он не хочет делить арену с «Интером».

La Gazzetta dello Sport сообщает, что InvestCorp подпишет документы о покупке клуба на следующей неделе, ориентировочно в четверг или пятницу.

Между тем Аларди, исполнительный председатель InvestCorp, начал рассуждения о новом стадионе. «Милан» и «Интер» настаивают на том, чтобы через нескольких лет клубы играли каждый на своей арене.

После 34-го тура «Милан» занимает первое место в Серии А, набрав 74 очка. «Интер» упустил лидерство, занимает второе место, имея в своем активе 72 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Серия А Мохаммед Аларди
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МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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