Новый владелец «Милана» хочет построить стадион

Потенциальный новый владелец «Милана» Мохаммед Аларди хочет построить новый стадион для клуба, он не хочет делить арену с «Интером».

La Gazzetta dello Sport сообщает, что InvestCorp подпишет документы о покупке клуба на следующей неделе, ориентировочно в четверг или пятницу.

Между тем Аларди, исполнительный председатель InvestCorp, начал рассуждения о новом стадионе. «Милан» и «Интер» настаивают на том, чтобы через нескольких лет клубы играли каждый на своей арене.

После 34-го тура «Милан» занимает первое место в Серии А, набрав 74 очка. «Интер» упустил лидерство, занимает второе место, имея в своем активе 72 очка.