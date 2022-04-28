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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» приостановил переговоры о выкупе Флоренци

28 Апреля 2022 • 22:45 Комментировать
Милан
...
Фиорентина
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01.05 16:00

«Милан» в ближайшее время не будет обсуждать вопрос выкупа Алессандро Флоренци у «Ромы».

31-летний правый защитник выступает за «Милан» на правах аренды до конца сезона. У «россонери» также есть возможность выкупа игрока, однако, как сообщает Calciomercato, переговоры по полноценному трансферу Флоренци из «Ромы» в «Милан» были приостановлены.

Решение о будущем футболиста будет принято ближе к концу сезона, поскольку в «Милане» хотят оценить форму итальянца после перенесённой им травмы мениска, прежде чем приобретать его на постоянной основе.

Алессандро Флоренци провёл за «Милан» 27 матчей, отметившись 1 забитым голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Алессандро Флоренци
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