«Милан» приостановил переговоры о выкупе Флоренци

«Милан» в ближайшее время не будет обсуждать вопрос выкупа Алессандро Флоренци у «Ромы».

31-летний правый защитник выступает за «Милан» на правах аренды до конца сезона. У «россонери» также есть возможность выкупа игрока, однако, как сообщает Calciomercato, переговоры по полноценному трансферу Флоренци из «Ромы» в «Милан» были приостановлены.

Решение о будущем футболиста будет принято ближе к концу сезона, поскольку в «Милане» хотят оценить форму итальянца после перенесённой им травмы мениска, прежде чем приобретать его на постоянной основе.

Алессандро Флоренци провёл за «Милан» 27 матчей, отметившись 1 забитым голом.