«Милан» дожал «Фиорентину» и ушёл в золотой отрыв

В чемпионате Италии состоялись некоторые матчи 35-го тура.

«Милан» противостоял «Фиорентине» и никак не мог воплотить в голы свой перевес на поле. Тем не менее, на 82-й минуте Рафаэл Леау смог поразить ближний угол ворот и принести «россонери» такие важные три очка - 1:0.

Параллельно «Эмполи» обыгрывал «Торино», но встречу завершал вдевятером и на последних минутах умудрился пропустить три гола подряд - 1:3. Хет-трик оформил Андреа Белотти.

Отрыв «Милана» от идущего на втором месте «Интера» увеличился до пяти очков.