«Милан» дожал «Фиорентину» и ушёл в золотой отрыв

В чемпионате Италии состоялись некоторые матчи 35-го тура.
«Милан» противостоял «Фиорентине» и никак не мог воплотить в голы свой перевес на поле. Тем не менее, на 82-й минуте Рафаэл Леау смог поразить ближний угол ворот и принести «россонери» такие важные три очка - 1:0.
Параллельно «Эмполи» обыгрывал «Торино», но встречу завершал вдевятером и на последних минутах умудрился пропустить три гола подряд - 1:3. Хет-трик оформил Андреа Белотти.
Отрыв «Милана» от идущего на втором месте «Интера» увеличился до пяти очков.
Протокол игры
|Милан
|1:0
|Фиорентина
|(1:0) Леау Рафаэл 82'
Меньян Майк • Калабрия Давиде • Калюлю Пьер • Томори Фикайо • Тео Эрнандес • Кесси Франк 79' ( Беннасер Исмаэль ( 79' ) • 88'Тонали Сандро • Мессьяс Жуниор 56' ( Ребич Анте ( 56') • Диас Браим 56' ( Крунич Раде ( 56') • Леау Рафаэл • Жиру Оливье 67' ( Ибрагимович Златан ( 67')
Терраччиано Пьетро • Венути Лоренцо 42' 46' ( Мартинес Лукас II ( 46' ) • 72'Миленкович Никола • Роша Игор II • Бираги Кристиано • Дункан Альфред 67' ( Иконе Жонатан ( 67') • Амрабат Софьян • Мале Юссеф 2' 59' ( Бонавентура Джакомо ( 59') • Гонсалес Николас 67' ( Торрейра Лукас ( 67') • Кабрал Артур • Сапонара Риккардо 81' ( Соттиль Рикардо ( 81')
Запасные: Кокорин Александр • Росати Антонио • Пёнтек Кшиштоф • Кальехон Хосе • Настасич Матия • Дронговски Бартломей • Терзич Алекса
01 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Протокол игры
|(1:0) Журковски Шимон56'
|78'Белотти Андреа (1:1)
|87'Белотти Андреа (1:2)
|90'Белотти Андреа (1:3)
Викарио Гульельмо•Стоянович Петар 75' • 85'Вити Маттиа•Луперто Себастьяно • 85'Паризи Фабьяно•Журковски Шимон 89' (Ла Мантия Андреа ( 89') •Аслани Кристьян•Хендерсон Лиам 51' 79' (Штулац Лео ( 79') •Верре Валерио • 60'Ди Франческо Федерико 65' (Бенасси Марко ( 65') •Пинамонти Андреа 19'
Бериша Этрит•Джиджи Коффи•Буонджорно Алессандро•Родригес Рикардо•Синго Вилфред 70' (Сек Демба ( 70') •Лукич Саша 29' 70' (Риччи Самуэле ( 70') •Побега Томмазо•Войвода Мергим 18' 46' (Ансальди Кристиан ( 46') •Прат Деннис•Брекало Йосип•Пеллегри Пьетро 71' (Белотти Андреа ( 71')
01 мая. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).