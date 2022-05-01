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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» дожал «Фиорентину» и ушёл в золотой отрыв

01 Мая 2022 • 18:03 Комментировать (4)
Эмполи
1:3
Торино
окончен

В чемпионате Италии состоялись некоторые матчи 35-го тура.

«Милан» противостоял «Фиорентине» и никак не мог воплотить в голы свой перевес на поле. Тем не менее, на 82-й минуте Рафаэл Леау смог поразить ближний угол ворот и принести «россонери» такие важные три очка - 1:0.

Параллельно «Эмполи» обыгрывал «Торино», но встречу завершал вдевятером и на последних минутах умудрился пропустить три гола подряд - 1:3. Хет-трик оформил Андреа Белотти.

Отрыв «Милана» от идущего на втором месте «Интера» увеличился до пяти очков.

Протокол игры 
Милан 1:0Фиорентина
(1:0) Леау Рафаэл 82'   
Меньян Майк  Калабрия Давиде  Калюлю Пьер  Томори Фикайо  Тео Эрнандес  Кесси Франк   79' (Беннасер Исмаэль (   79'   88' Тонали Сандро  Мессьяс Жуниор   56' (Ребич Анте (   56' Диас Браим   56' (Крунич Раде (   56' Леау Рафаэл  Жиру Оливье   67' (Ибрагимович Златан (   67')
Запасные: Бакайоко Тьемуэ  Габбия Маттео  Балло-Туре Фоде  Кастильехо Самуэль  Романьоли Алессио  Татарушану Чиприан  Салемакерс Алексис  Миранте Антонио
Терраччиано Пьетро  Венути Лоренцо   42'   46' (Мартинес Лукас II (   46'   72' Миленкович Никола  Роша Игор II  Бираги Кристиано  Дункан Альфред   67' (Иконе Жонатан (   67' Амрабат Софьян  Мале Юссеф   2'   59' (Бонавентура Джакомо (   59' Гонсалес Николас   67' (Торрейра Лукас (   67' Кабрал Артур  Сапонара Риккардо   81' (Соттиль Рикардо (   81')
Запасные: Кокорин Александр  Росати Антонио  Пёнтек Кшиштоф  Кальехон Хосе  Настасич Матия  Дронговски Бартломей  Терзич Алекса
 01 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

Протокол игры  
Эмполи 1:3Торино
(1:0) Журковски Шимон56'   
  78'Белотти Андреа (1:1)
  87'Белотти Андреа (1:2)
  90'Белотти Андреа (1:3)
Викарио ГульельмоСтоянович Петар   75'   85'Вити МаттиаЛуперто Себастьяно   85'Паризи ФабьяноЖурковски Шимон  89' (Ла Мантия Андреа (  89') Аслани КристьянХендерсон Лиам   51'  79' (Штулац Лео (  79') Верре Валерио   60'Ди Франческо Федерико  65' (Бенасси Марко (  65') Пинамонти Андреа   19'
Запасные: Исмайли АрдианФурлан ЯкопоФаццини ЯкопоРоманьоли СимонеБайрами НедимКакаче ЛибератоУйкани СамирФьямоцци РиккардоКутроне Патрик
Бериша ЭтритДжиджи КоффиБуонджорно АлессандроРодригес РикардоСинго Вилфред  70' (Сек Демба (  70') Лукич Саша   29'  70' (Риччи Самуэле (  70') Побега ТоммазоВойвода Мергим   18'  46' (Ансальди Кристиан (  46') Прат ДеннисБрекало ЙосипПеллегри Пьетро  71' (Белотти Андреа (  71')
Запасные: Бремер ГлейсонДжемелло ЛукаМандрагора РоландоИццо АрмандоЭйна ОлаМи­лин­ко­вич-Са­вич ВаняЛинетти КарольЗима Давид
01 мая. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).

 

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окончен Ювентус 2:1 Венеция 1.20 6.50 15.00
окончен Эмполи 1:3 Торино 2.80 3.45 2.50
окончен Милан 1:0 Фиорентина 1.63 3.90 5.70
Идет 28 минута Удинезе 0:1 Интер Милан 5.20 4.10 1.65
01.05  21:45 Рома ... Болонья 1.51 4.40 6.60
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