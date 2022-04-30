Бывший одноклубник Ибрагимовича по «Лос-Анджелес Гэлакси»: «Златан говорил мне, что ненавидит Кавани»

Мишель Сиани, который выступал со Златаном Ибрагимовичем в «Лос-Анджелес Гэлакси», рассказал о секретном разговоре с шведским форвардом.

«Он рассказывал мне, что под руководством Лорана Блана у «ПСЖ» всё складывалось хорошо. Единственный человек, с которым Златан не мог поладить был Кавани. Он говорил мне, что за всю карьеру он ненавидел трёх или четырёх человек. Одним из них был Кавани», – цитирует Сиани The Sun.

Напомним, что в период игры за «ПСЖ» Златан Ибрагимович и Эдинсон Кавани постоянно конкурировали за место основного нападающего. Уругвайскому форварду несколько сезонов приходилось играть на правом фланге атаки.