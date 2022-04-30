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Бывший одноклубник Ибрагимовича по «Лос-Анджелес Гэлакси»: «Златан говорил мне, что ненавидит Кавани»

30 Апреля 2022 • 13:35 Комментировать (1)
Милан
...
Фиорентина
1.60 3.90 5.70
01.05 16:00

Мишель Сиани, который выступал со Златаном Ибрагимовичем в «Лос-Анджелес Гэлакси», рассказал о секретном разговоре с шведским форвардом.

«Он рассказывал мне, что под руководством Лорана Блана у «ПСЖ» всё складывалось хорошо. Единственный человек, с которым Златан не мог поладить был Кавани. Он говорил мне, что за всю карьеру он ненавидел трёх или четырёх человек. Одним из них был Кавани», – цитирует Сиани The Sun.

Напомним, что в период игры за «ПСЖ» Златан Ибрагимович и Эдинсон Кавани постоянно конкурировали за место основного нападающего. Уругвайскому форварду несколько сезонов приходилось играть на правом фланге атаки.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Мишель Сиани Эдинсон Кавани
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МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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