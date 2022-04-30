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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Мы не думаем о Скудетто, мы сфокусированы на следующей игре»

30 Апреля 2022 • 16:54 Комментировать (1)
Милан
...
Фиорентина
1.62 3.95 5.70
Через 22 ч. 0 мин.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о своих ожиданиях от чемпионской гонки в Серии А. Напомним, что сейчас «россонери» опережают соседей из «Интера» на два очка в турнирной таблице чемпионата Италии.

«Мы сейчас не думаем о Скудетто, мы всегда думали, что лучшее – это фокусироваться на следующей игре. Я видел от своей команды преданность и упорство, которое мне хотелось бы перенести на футбольное поле в завтрашнем матче», – сказал Пиоли на пресс-конференции.

Напомним, что завтра «Милан» встретится в чемпионате Италии против «Фиорентины», тогда как «Интер» отправится на выезд к «Удинезе».

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Милан Стефано Пиоли
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МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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