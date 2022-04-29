Ибрагимович навестил в четверг вечером Райолу

Слухи о здоровье 54-летнего итальянца Мино Райолы, одного из самых известных футбольных агентов Европы, держат в напряжении всю футбольную общественность. Очевидно, что у него есть серьезные проблемы со здоровьем. Проведать своего делового партнера в четверг вечером решил один из лучших его клиентов - шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович.

Он навестил его в миланской клинике «Сан Рафаэле», в которой проходит лечение Района. Характерно, что в тот момент, когда Ибрагимович парковался перед клиникой, из ее дверей вышел мэр Милана Альберто Зангрильо. Об этом сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.