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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович навестил в четверг вечером Райолу

29 Апреля 2022 • 00:42 Комментировать
Милан
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Фиорентина
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01.05 16:00

Слухи о здоровье 54-летнего итальянца Мино Райолы, одного из самых известных футбольных агентов Европы, держат в напряжении всю футбольную общественность. Очевидно, что у него есть серьезные проблемы со здоровьем. Проведать своего делового партнера в четверг вечером решил один из лучших его клиентов - шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович.

Он навестил его в миланской клинике «Сан Рафаэле», в которой проходит лечение Района. Характерно, что в тот момент, когда Ибрагимович парковался перед клиникой, из ее дверей вышел мэр Милана Альберто Зангрильо. Об этом сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. 

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Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович Мино Райола
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МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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