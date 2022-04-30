«Милан» продвинулся в переговорах по Саншешу

«Милан» повысил шансы подписать ближайшим летом полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша. Согласно Calciomercato, представители португальского хавбека в последние дни провели позитивные переговоры с «россонери», после чего шансы на потенциальный трансфер заметно повысились.

Сообщается, что «Милан» заплатит «Лиллю» за трансфер полузащитника 20 миллионов евро. Французский клуб также может получить дополнительные 5 миллионов в виде бонусов.

Напомним, что контракт Саншеша с «Лиллем» истекает летом 2023 года. Ранее футболист выступал за лиссабонскую «Бенфику», мюнхенскую «Баварию» и валлийский «Суонси».