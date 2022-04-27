«Лилль» готовит летом распродажу

Французский «Лилль» в ближайшее летнее межсезонье планирует продать своих ключевых игроков. По сообщению журналиста Фабрицио Романо, больше всего средств «доги» планируют выручить за нападающего Джонатана Дэвида.

По сведению источника, «Лилль» оценивает своего футболиста в 50 миллионов евро. На счету Джонатана Дэвида 17 голов в чемпионате Франции, а также 3 в Лиге чемпионов. Игрок является лучшим бомбардиром «Лилля» в этом сезоне.

Ранее также отмечалось, что «Лилль» может покинуть центральный защитник Свен Ботман, которого этой зимой активно сватали в «Милан» и английский «Ньюкасл». Нидерландец станет главной целью «россонери» на ближайшее межсезонье на позицию центрального защитника.