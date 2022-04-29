«Рома», «Валенсия» и «Галатасарай» сразятся за Шеку

Полузащитник «Лилля» Шека готов покинуть французскую команду по окончанию сезона. По информации журналиста Николо Скиры, в трансфере португальского хавбека заинтересованы такие клубы, как «Рома», «Валенсия» и турецкий «Галатасарай».

По сведениям источника, Шека также предлагался миланскому «Интеру», но руководство «нерадзурри» ответило агенту футболиста, что полузащитник не интересен клубу.

Шека выступает за «Лилль» с 2017 года и с тех пор выиграл с французским клубом чемпионский титул Лиги 1, а также дошёл до ⅛ финала Лиги чемпионов, где «доги» в нынешнем сезоне уступили лондонскому «Челси».