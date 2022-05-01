Ибрагимович может стать агентом Холанна

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович задумывается о том, чтобы стать футбольным агентом. Об этом сообщает итальянская пресса.

Сообщается, что шведский футболист раздумывает об над этой идеей с марта нынешнего года, а смерть известного агента Мино Райолы способна ускорить процесс. Есть вероятность, что Ибрагимович может стать агентом футболистов, с которыми ранее работал Райола.

Напомним, среди клиентов Райолы числятся такие футболисты, как Эрлинг Холанн, Поль Погба, Джанлуиджи Доннарумма.

В текущем сезоне 40-летний Ибрагимович провёл за «Милан» 24 матча, в которых забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.