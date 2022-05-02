Монтелла поделился своим прогнозом на исход итальянского чемпионата

Работающий сейчас в Турции бывший нападающий «Сампдории» и «Ромы» Винченцо Монтелла поделился своим мнением об исходе чемпионата Италии, в котором борьбу за титул ведут два миланских клуба. Монтелла считает, что у «Милана» есть легкое преимущество

- Я полагал, что «Милан» будет долго удерживаться наверху, но не думал, что за три тура до конца он все еще будет оставаться там. Вкуснейшее противостояние, и я считаю, что сейчас у Пиоли есть небольшое преимущество над соперником. Но футбол бывает жестоким, поэтому ему надо надеяться на сильные качества своей команды - на игровое качество и на интенсивность действий, - заявил Монтелла в интервью La Gazzetta Dello Sport.