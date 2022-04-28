Переговоры «Милана» по новому контракту с Леау зашли в тупик

Вингер «Милана» Рафаэл Леау не торопится подписывать новое соглашение с клубом.

Действующий договор португальца рассчитан до 2024 года. «Милан» заинтересован в продлении контракта, но 22-летний футболист повысил свои зарплатные требования относительно того, на что стороны были настроены ранее, сообщает Calciomercato. Таким образом, переговоры зашли в тупик.

Агент Леау предупредил «Милан» об интересе к своему клиенту со стороны английского клуба, готового заплатить за его покупку 70 млн евро. Переговоры «Милана» с португальцем, вероятно, будут продолжены после поглощения клуба фондом Investcorp.

Рафаэл Леау забил 12 голов и 7 раз ассистировал в 38 матчах за «россонери» в текущем сезоне.