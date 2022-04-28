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Чемпионат Италии. Серия А

Переговоры «Милана» по новому контракту с Леау зашли в тупик

28 Апреля 2022 • 20:48 Комментировать
Милан
...
Фиорентина
1.62 3.85 5.70
01.05 16:00

Вингер «Милана» Рафаэл Леау не торопится подписывать новое соглашение с клубом.

Действующий договор португальца рассчитан до 2024 года. «Милан» заинтересован в продлении контракта, но 22-летний футболист повысил свои зарплатные требования относительно того, на что стороны были настроены ранее, сообщает Calciomercato. Таким образом, переговоры зашли в тупик.

Агент Леау предупредил «Милан» об интересе к своему клиенту со стороны английского клуба, готового заплатить за его покупку 70 млн евро. Переговоры «Милана» с португальцем, вероятно, будут продолжены после поглощения клуба фондом Investcorp.

Рафаэл Леау забил 12 голов и 7 раз ассистировал в 38 матчах за «россонери» в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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