Кассано мечтает о победе «Милана» в чемпионате

Бывший нападающий «Ромы», «Реала» и «Интера» Антонио Кассано соскучился по сенсациям в чемпионате Италии - и он надеется, что его порадует «Милан», который продолжает сражение за чемпионский титул. По словам Кассано, если «Милану» удастся взять титул, это будет сродни победе «Лестера» в английской Премьер-лиге в 2016 году.

- Если «Милан» выиграет Скудетто, это будет почти такое же чудо, как и «Лестер» в 2016 году. «Россонери» начинали с позиции четвертой или пятой силы, но по-прежнему ведут борьбу за титул. Состав «Милана» не тянет на чемпионский титул, но Пиоли делает с ними что-то невероятное, - заявил Кассано в эфире канала Bobo Tv.