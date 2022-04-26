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Чемпионат Италии. Серия А

Кассано мечтает о победе «Милана» в чемпионате

26 Апреля 2022 • 23:04 Комментировать
Милан
...
Фиорентина
1.68 3.65 5.50
01.05 16:00

Бывший нападающий «Ромы», «Реала» и «Интера» Антонио Кассано соскучился по сенсациям в чемпионате Италии - и он надеется, что его порадует «Милан», который продолжает сражение за чемпионский титул. По словам Кассано, если «Милану»  удастся взять титул, это будет сродни победе «Лестера» в английской Премьер-лиге в 2016 году.

- Если «Милан» выиграет Скудетто, это будет почти такое же чудо, как и «Лестер» в 2016 году. «Россонери» начинали с позиции четвертой или пятой силы, но по-прежнему ведут борьбу за титул. Состав «Милана» не тянет на чемпионский титул, но Пиоли делает с ними что-то невероятное, - заявил Кассано в эфире канала Bobo Tv.

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Милан Антонио Кассано
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МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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27.04  19:00 Фиорентина ... Удинезе 1.82 3.80 4.40
27.04  21:15 Болонья ... Интер Милан 6.20 4.60 1.50
27.04  21:15 Аталанта ... Торино 1.64 4.20 5.20
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