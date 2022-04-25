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Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини: «Я с самого начала верил, что «Милан» может выиграть Скудетто»

25 Апреля 2022 • 17:55 Комментировать
Милан
...
Фиорентина
1.70 3.60 5.40
01.05 16:00

Бывший капитан и защитник, а ныне спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о своих ожиданиях на нынешний сезон перед стартом кампании. Итальянец отметил, что он изначально верил в победу «Милана» в чемпионате.

«Цифры говорят сами за себя. Для того, чтобы остаться на этом уровне, мы должны поддерживать тот же дух и те же жертвы, который отдаём сейчас. Мы находимся здесь, потому что мы верим в себя. Я изначально верил, что «Милан» может выиграть Скудетто», – цитирует Мальдини La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что сейчас «Милан» лидирует в чемпионате Италии, опережая «Интер» на два очка. При этом у команды Симоне Индзаги есть одна игра в запасе.

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МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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