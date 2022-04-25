Мальдини: «Я с самого начала верил, что «Милан» может выиграть Скудетто»

Бывший капитан и защитник, а ныне спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о своих ожиданиях на нынешний сезон перед стартом кампании. Итальянец отметил, что он изначально верил в победу «Милана» в чемпионате.

«Цифры говорят сами за себя. Для того, чтобы остаться на этом уровне, мы должны поддерживать тот же дух и те же жертвы, который отдаём сейчас. Мы находимся здесь, потому что мы верим в себя. Я изначально верил, что «Милан» может выиграть Скудетто», – цитирует Мальдини La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что сейчас «Милан» лидирует в чемпионате Италии, опережая «Интер» на два очка. При этом у команды Симоне Индзаги есть одна игра в запасе.