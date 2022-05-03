Леау - пятый португалец, забивший десять и более голов за сезон в Серии А

Португальский форвард Рафаэл Леау является главным козырем лидирующего в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А, он регулярно забивает важнейшие голы, приносящие три очка. В очередной раз это случилось в 35-м туре чемпионата - «Милан» обыграл «Фиорентину» с минимальным счетом, и единственный гол забил Леау.

Для него это был десятый гол в чемпионате в текущем сезоне - и Леау стал пятым португальцем после Криштиану Роналду, Руи Барроша, Руи Кошты и Бето, который забил десять и более голов за сезон в итальянском чемпионате. Но он первый, который сделал это в возрасте до 23 лет.