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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру: «Судьба Скудетто в наших руках, поражение «Интера» придаст нам заряда»

28 Апреля 2022 • 23:13 Комментировать
Милан
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Фиорентина
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01.05 16:00

Нападающий «Милана» Оливье Жиру поделился своим мнением о чемпионской гонке в Серии А за четыре тура до финиша.

После 34-х туров «Милан» возглавляет турнирную таблицу с 74 баллами. В активе «Интера», недавно проигравшего «Болонье» (1:2), 72 набранных очка.

«Мы до конца верили в победу над «Лацио» – и добились своего, – рассказал Жиру в интервью Sportmediaset. – Побеждает тот, кто продолжает верить в свой успех до последнего.

«Интер» проиграл «Болонье», и теперь судьба чемпионства в наших руках. Мы не были фаворитами изначально, но отныне нам необходимо сосредоточиться только на себе. Всё зависит от нас, поражение «Интера» придало нам дополнительного заряда. Мы сохраняем скромность, но в то же время мы уверены в способности продолжать выигрывать», – отметил французский форвард.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Оливье Жиру
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МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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