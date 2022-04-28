Жиру: «Судьба Скудетто в наших руках, поражение «Интера» придаст нам заряда»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру поделился своим мнением о чемпионской гонке в Серии А за четыре тура до финиша.

После 34-х туров «Милан» возглавляет турнирную таблицу с 74 баллами. В активе «Интера», недавно проигравшего «Болонье» (1:2), 72 набранных очка.

«Мы до конца верили в победу над «Лацио» – и добились своего, – рассказал Жиру в интервью Sportmediaset. – Побеждает тот, кто продолжает верить в свой успех до последнего.

«Интер» проиграл «Болонье», и теперь судьба чемпионства в наших руках. Мы не были фаворитами изначально, но отныне нам необходимо сосредоточиться только на себе. Всё зависит от нас, поражение «Интера» придало нам дополнительного заряда. Мы сохраняем скромность, но в то же время мы уверены в способности продолжать выигрывать», – отметил французский форвард.