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Чемпионат Италии. Серия А

Кассано: «Если «Милан» выиграет титул, это будет сродни тому чуду, которое сотворил «Лестер» в 2016»

26 Апреля 2022 • 14:55 Комментировать
Милан
...
Фиорентина
1.68 3.65 5.50
01.05 16:00

Бывший нападающий «Милана» Антонио Кассано сравнил нынешний состав «россонери» с «Лестером» Клаудио Раньери, который в 2016 году на второй сезон после возвращения из Чемпионшипа стал чемпионом Англии.

«Если «Милан» выиграет титул, это будет сродни тому чуду, которое сотворил «Лестер» в 2016. Многие предсказывали, что «Милан» финиширует четвёртым или пятым, но они всё ещё лидируют в таблице. Мальдини сказал правильные слова. «Милан» всего дважды побеждал в чемпионате за последние 20 лет. Это не то же самое, что было у «Лестера», но очень похоже», – заявил Кассано в эфире Bobo TV.

Напомним, что сейчас «Милан» лидирует в Серии А, опережая «Интер» на два очка. При этом у команды Симоне Индзаги есть один матч в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Антонио Кассано
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МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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